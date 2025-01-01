DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertInitTrailing 

InitTrailing

Inizializza l'oggetto Trailing Stop.

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // pointer
   )

Parametri

trailing

[in]  Puntatore all'oggetto della classe CExpertTrailing (o il suo erede).

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

Se il trailing è NULL, verrà utilizzata la clase ExpertTrailing, e non fa nulla.