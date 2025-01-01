DocumentazioneSezioni
TradeEventPositionModified

Event handler dell'evento "Posizione Modificata".

virtual bool  TradeEventPositionModified()

Valore di ritorno

The CExpert il metodo della classe non fa nulla e restituisce sempre true.