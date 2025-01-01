//+------------------------------------------------------------------+

//| Metodo di ottenimento del lotto per l'operazione short aperta.. |

//| INPUT: price - prezzo, |

//| sl - stop loss. |

//| OUTPUT: lotto per open. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

double CExpert::LotOpenShort(double price,double sl)

{

return(m_money.CheckOpenShort(price,sl));

}