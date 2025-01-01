DocumentazioneSezioni
HistoryPoint

Crea un checkpoint della cronistoria di trade (salva un numero di posizioni, ordini, affari ed ordini cronistorici).

void  HistoryPoint(
   bool   from_check_trade=false   // flag
   )

Parametri

from_check_trade=false

[in] Flag per evitare la ricorsione.

Nota

Salva l'ammontare di posizioni, ordini, affari ed ordini cronistorici.