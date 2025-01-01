DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertCheckReverseLong 

CheckReverseLong

Controlla condizioni per invertire la posizione long.

virtual bool  CheckReverseLong()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita qualsiasi operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni per invertire la posizione long (CheckReverseLong() metodo dell'oggetto Signal) ed esegue l'operazione inversa della posizione long corrente (metodo ReverseLong(...)) se necessario.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per inversione posizione long                                  |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckReverseLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- controlla il segnale per l'operazione di inversione di long
   if(m_signal.CheckReverseLong(price,sl,tp,expiration)) return(ReverseLong(price,sl,tp));
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }