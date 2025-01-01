DocumentazioneSezioni
CheckOpenLong

Controlla condizioni per aprire la posizioni long

virtual bool  CheckOpenLong()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita qualsiasi operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni per aprire una posizione long (CheckOpenLong() metodo dell'oggetto Signal) ed apre una posizione long (metodo OpenLong()) se necessario.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per aperturara posizione long impostazione ordini limit/stop             |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- controlla il segnale per operazioni di ingresso long
   if(m_signal.CheckOpenLong(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenLong(price,sl,tp));
     }
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }