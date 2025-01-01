DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertDeleteOrderLong 

DeleteOrderLong

Elimina l'ordine Buy Limit/Stop pendente.

virtual bool  DeleteOrderLong()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Elimina l'ordine pendente Buy Limit/Stop (OrderDelete(...) metodo dell'oggetto della classe CTrade).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Elimina l'ordine pendente limit/stop                                     |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha avuto successo, altrimenti false.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrderLong()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }