//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina l'ordine pendente limit/stop |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha avuto successo, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::DeleteOrderLong()

{

return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));

}