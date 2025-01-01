//+------------------------------------------------------------------+

//| Controlla per la posizione chiusa o eliminazione di ordini limit/stop |

//| INPUT: no. |

//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CheckClose()

{

double lot;

//--- la posizione dev'essere selezionata prima della chiamata

if((lot=m_money.CheckClose(GetPointer(m_position)))!=0.0)

return(CloseAll(lot));

//--- controllo del tipo di posizione

if(m_position.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY)

{

//--- controllo della possibilità di chiusura della posizione long / eliminazione ordini pendenti per buy

if(CheckCloseLong())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

else

{

//--- controllo della possibilità di chiusura della posizione short / eliminazione ordini pendenti per sell

if(CheckCloseShort())

{

DeleteOrders();

return(true);

}

}

//--- ritorno senza operazioni

return(false);

}