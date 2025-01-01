DocumentazioneSezioni
SetPriceSeries

Imposta puntatori a serie di prezzi esterni.

virtual bool  SetPriceSeries(
   CiOpen*    open,        // puntatore
   CiHigh*    high,        // puntatore
   CiLow*     low,         // puntatore
   CiClose*   close        // puntatore
   )

Parametri

open

[in]  Puntatore a Open timeseries.

high

[in]  Puntatore a High timeseries.

low

[in]  Puntatore a Low timeseries.

close

[in]  Puntatore a Close timeseries.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

L'impostazione di puntatori a timeseries esterne (serie prezzo) è necessario se l'oggetto usa timeseries del simbolo e timeframe diversi dal simbolo e timeframe definiti in fase di inizializzazione.