- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetPriceSeries
Imposta puntatori a serie di prezzi esterni.
|
virtual bool SetPriceSeries(
Parametri
open
[in] Puntatore a Open timeseries.
high
[in] Puntatore a High timeseries.
low
[in] Puntatore a Low timeseries.
close
[in] Puntatore a Close timeseries.
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.
Nota
L'impostazione di puntatori a timeseries esterne (serie prezzo) è necessario se l'oggetto usa timeseries del simbolo e timeframe diversi dal simbolo e timeframe definiti in fase di inizializzazione.