CheckTradeState

Confronta lo stato attuale con quello salvato e chiama il corrispondente event handler.

bool  CheckTradeState()

Valore di ritorno

true se l'evento è stata gestito(handled), in caso contrario - false.

Nota

Esso controlla il numero di posizioni, ordini, affari ed ordini cronistorici attraverso il confronto con i valori salvati dal metodo HistoryPoint(). Se la cronistoria di trade è cambiata, chiama il corrispondente virtual event handler.