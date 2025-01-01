MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBasePeriod InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Period Imposta il timeframe. bool Period( ENUM_TIMEFRAMES value // timeframe ) Parametri value [in] Timeframe. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. Nota L'impostazione del timeframe di lavoro è necessario se l'oggetto utilizza il timeframe diverso dal timeframe definito durante l'inizializzazione. Symbol Magic