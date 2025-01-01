DocumentazioneSezioni
Period

Imposta il timeframe.

bool  Period(
   ENUM_TIMEFRAMES  value     // timeframe
   )

Parametri

value

[in]  Timeframe.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

L'impostazione del timeframe di lavoro è necessario se l'oggetto utilizza il timeframe diverso dal timeframe definito durante l'inizializzazione.