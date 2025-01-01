DocumentazioneSezioni
CheckTrailingStopShort

Esso controlla le condizioni di Trailing Stop della posizione short aperta.

virtual bool  CheckTrailingStopShort()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni Trailing Stop della posizione short aperta (CheckTrailingStopShort(...) metodo dell'oggetto Expert Trailing). Se le condizioni sono soddisfatte, esso modifica i parametri della posizione (metodo TrailingStopShort(...)).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per trailing stop/profitto posizione short                     |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopShort()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- controllo per operazioni short trailing stop
   if(m_trailing.CheckTrailingStopShort(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- controllo per operazioni short trailing stop
      return(TrailingStopShort(sl,tp));
     }
//--- tirono senza operazioni
   return(false);
  }