TrailingStopLong

Modifica parametri della posizione long aperta.

virtual bool  TrailingStopLong(
   double    sl,    // Stop Loss
   double    tp,    // Take Profit
   )

Parametri

sl

[in] Prezzo Stop Loss.

tp

[in] prezzo Take Profit.

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

La funzione di modifica dei parametri della posizione long aperta (metodo PositionModify(...) oggetto classe CTrade).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing stop/profit posizione long                               |
//| INPUT:  sl - nuovo stop loss,                                      |
//|         tp - nuovo take profit.                                    |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade ha successo, altrimenti false.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)
  {
   return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
  }