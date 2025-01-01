DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertMagic 

Magic

Imposta l'Expert Advisor ID (magic).

void  Magic(
   ulong  value     // nuovo valore
   )

Parametri

value

[in] Nuovo valore dell' Expert Advisor ID.

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Imposta il valore dell' Expert Advisor ID (magic) nelle seguenti classi: Trade, Signal, Money, Trailing.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Imposta il magic number per oggetti ed i suoi oggetti dipendenti           |
//| INPUT:  valore - nuovo valore del magic number.                       |
//| OUTPUT: no.                                                      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void CExpert::Magic(ulong value)
  {
   if(m_trade!=NULL)    m_trade.SetExpertMagicNumber(value);
   if(m_signal!=NULL)   m_signal.Magic(value);
   if(m_money!=NULL)    m_money.Magic(value);
   if(m_trailing!=NULL) m_trailing.Magic(value);
//---
   CExpertBase::Magic(value);
  }