DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertCheckCloseLong 

CheckCloseLong

Controlla le condizioni per chiudere la posizione long.

virtual bool  CheckCloseLong()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni per chiudere una posizione long ( CheckCloseLong() metodo dell'oggetto Signal ) e se sono soddisfatti, viene chiusa la posizione aperta (metodo CloseLong(...)).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controlla per la chiusura della posizionelong o eliminazione di ordini limit/stop |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckCloseLong()
  {
   double price=EMPTY_VALUE;
//--- controlla per l'operazione chiusura long
   if(m_signal.CheckCloseLong(price))
      return(CloseLong(price));
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }