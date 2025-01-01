DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertCheckOpenShort 

CheckOpenShort

Controlla condizioni per aprire posizioni short

virtual bool  CheckOpenShort()

Valore di ritorno

true se è stata eseguita qualsiasi operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso controlla le condizioni per aprire una posizione short (CheckOpenShort() metodo dell'oggetto Signal) ed apre una posizione short (metodo OpenShort()) se necessario.

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Controllo per aperturara posizione short impostazione ordini limit/stop            |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-se l'operazione di trade è stata elaborata, altrimenti false.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenShort()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- controlla il segnale per operazioni di ingresso short
   if(m_signal.CheckOpenShort(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenShort(price,sl,tp));
     }
//--- ritorno senza operazioni
   return(false);
  }