- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitPhase
Ottiene l'attuale fase di inizializzazione dell'oggetto.
|
ENUM_INIT_PHASE InitPhase()
Valore di ritorno
Attuale fase di inizializzazione dell'oggetto.
Nota
L'inizializzazione dell'oggetto consiste di diverse fasi:
1. Avvia l'inizializzazione.
- start - dopo la conclusione del costruttore
- finish - dopo il completamento con successo del metotoInit(...).
- allowed - chiamata del metodo Init(...)
- not allowed - chiamata del metodo ValidationSetting() ed altri metodi d'inizializzazione
2. Fase d'mpostazione dei parametri. In questa fase è necessario impostare tutti i parametri degli oggetti, utilizzati per la creazione degli indicatori.
- start - dopo il completamento con successo del metodo Init(...)
- finish - dopo il completamento con successo del metodo ValidationSettings()
- allowed - chiamata dei metodi Symbol(...) e Period(...)
- not allowed - chiamata dei metodi Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) and InitIndicators(...)
3. Controllo dei parametri.
- start - dopo il completamento con successo del metodo ValidationSettings()
- finish - dopo il completamento con successo del metodo InitIndicators(...)
- allowed - chiamata dei metodi Symbol(...), Period(...) ed InitIndicators(...)
- not allowed - chiamata di qualunque altro metodo d'inizializzazione
4. Fine dell' inizializzazione.
- start - dopo il completamento con successo del metodo InitIndicators(...)
- not allowed - chiamata dei metodi d'inizializzazione