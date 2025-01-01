DocumentazioneSezioni
InitPhase

Ottiene l'attuale fase di inizializzazione dell'oggetto.

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

Valore di ritorno

Attuale fase di inizializzazione dell'oggetto.

Nota

L'inizializzazione dell'oggetto consiste di diverse fasi:

1. Avvia l'inizializzazione.

  - start              - dopo la conclusione del costruttore
  - finish             - dopo il completamento con successo del metotoInit(...).
  - allowed          - chiamata del metodo Init(...)
  - not allowed    - chiamata del metodo ValidationSetting() ed altri metodi d'inizializzazione

2. Fase d'mpostazione dei parametri. In questa fase è necessario impostare tutti i parametri degli oggetti, utilizzati per la creazione degli indicatori.

  - start             - dopo il completamento con successo del metodo Init(...)
  - finish            - dopo il completamento con successo del metodo ValidationSettings()
  - allowed         - chiamata dei metodi Symbol(...)  e Period(...)
  - not allowed   - chiamata dei metodi Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) and InitIndicators(...)

3. Controllo dei parametri.

  - start             - dopo il completamento con successo del metodo ValidationSettings()
  - finish            - dopo il completamento con successo del metodo InitIndicators(...)
  - allowed         - chiamata dei metodi Symbol(...), Period(...) ed InitIndicators(...)
  - not allowed   - chiamata di qualunque altro metodo d'inizializzazione

4. Fine dell' inizializzazione.

  - start             - dopo il completamento con successo del metodo InitIndicators(...)
  - not allowed    - chiamata dei metodi d'inizializzazione