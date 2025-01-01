MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseSymbol InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Symbol Imposta il simbolo. bool Symbol( string name // simbolo ) Parametri name [in] Simbolo. Valore di ritorno true in caso di successo, altrimenti false. Nota L'impostazione del simbolo di lavoro è necessario se l'oggetto utilizza il simbolo diverso dal simbolo definito all'inizializzazione. Init Period