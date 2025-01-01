DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertBaseSymbol 

Symbol

Imposta il simbolo.

bool  Symbol(
   string    name     // simbolo
   )

Parametri

name

[in]  Simbolo.

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.

Nota

L'impostazione del simbolo di lavoro è necessario se l'oggetto utilizza il simbolo diverso dal simbolo definito all'inizializzazione.