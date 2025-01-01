DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpertMaxOrders 

MaxOrders (Metodo Get)

Ottiene la massima quantità di ordini consentiti.

int  MaxOrders()

Valore di ritorno

Ammontare massimo di ordini consentiti.

MaxOrders (Metodo Set)

Imposta la quantità massima di ordini consentiti.

void  MaxOrders(
   int     max_orders        // nuovo valore
   )

Parametri

max_orders

[in] Nuovo valore della quantità massima di ordini consentiti.

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Per default, l'importo massimo degli ordini consentito è = 1.