MQL5 RiferimentoLibreria StandardModuli StrategiaClassi base per Expert AdvisorsCExpert 

TrailingOrderShort

Esso modifica i parametri dell' ordine Sell Limit/Stop pendente.

virtual bool  TrailingOrderShort(
   double    delta    // delta
   )

Parametri

delta

[in]  Prezzo delta.

Valore di ritorno

true se è stata eseguita un'operazione di trade, altrimenti false.

Nota

Esso modifica i parametri dell' ordine pendente Sell Limit/Stop (metodo OrderModify(...) oggetto classe CTrade).

Implementazione

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing short limit/stop order                                  |
//| INPUT:  delta - price change.                                    |
//| OUTPUT: true-se l'operazione ha avuto successo, altrimenti false.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingOrderShort(double delta)
  {
   ulong  ticket=m_order.Ticket();
   double price =m_order.PriceOpen()-delta;
   double sl    =m_order.StopLoss()-delta;
   double tp    =m_order.TakeProfit()-delta;
//--- modifica dell'ordine short
   return(m_trade.OrderModify(ticket,price,sl,tp,m_order.TypeTime(),m_order.TimeExpiration()));
  }