Save
Salva la Lista dati degli elementi da un file.
virtual bool Save(
Parametri
file_handle
[in] Handle del file binario aperto in precedenza utilizzando la funzione di FileOpen()
Valore di ritorno
true - completato con successo, false - errore.
Nota
Il metodo Save(int) nella classe CObject restituisce sempre 'true' e non esegue alcuna azione. Se si desidera salvare i dati di una classe derivata in un file, dovrebbe essere attuato il metodo Save(int).
Esempio:
//--- esempio per CObject::Save(int)