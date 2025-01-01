DocumentazioneSezioni
Salva la Lista dati degli elementi da un file.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // File handle
   )

Parametri

file_handle

[in] Handle del file binario aperto in precedenza utilizzando la funzione di FileOpen()

Valore di ritorno

true - completato con successo, false - errore.

Nota

Il metodo Save(int) nella classe CObject restituisce sempre 'true' e non esegue alcuna azione. Se si desidera salvare i dati di una classe derivata in un file, dovrebbe essere attuato il metodo Save(int).

Esempio:

//--- esempio per CObject::Save(int)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- imposta dati oggetto
   //--- . . .
   //--- apri file
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Save(file_handle))
        {
         //--- errore salvataggio file
         printf("Salva file: Errore %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   delete object;
  }