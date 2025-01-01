DocumentaciónSecciones
Elimina una serie de datos en el gráfico.

 bool  SeriesDelete(
   const uint  pos,  // índice de la serie 
   )

Parámetros

pos

[in] El índice de la serie supone el número ordinal de su adición, comenzando a partir del 0.   

Valor devuelto

true en caso de éxito, de lo contrario, false.