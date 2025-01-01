Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCHistogramChartSeriesDelete GradientBarGapBarMinSizeBarBorderCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawDataDrawBarGradientBrush SeriesDelete Elimina una serie de datos en el gráfico. bool SeriesDelete( const uint pos, // índice de la serie ) Parámetros pos [in] El índice de la serie supone el número ordinal de su adición, comenzando a partir del 0. Valor devuelto true en caso de éxito, de lo contrario, false. SeriesUpdate ValueUpdate