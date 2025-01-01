DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos personalizadosCHistogramChartCreate 

Create

Método virtual que crea un recurso gráfico.                                      

 virtual bool  Create(
   const string       name,    // nombre
   const int          width,   // anchura
   const int          height,  // altura
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt,  // formato
   )

Parámetros

name

[in] Base para el nombre del recurso gráfico. El nombre del recurso se forma añadiendo una línea pseudoaleatoria. 

width

[in]  Anchura (tamaño en el eje X) en píxeles.

height

[in]  Altura (tamaño en el eje Y) en píxeles.

clrfmt

[in]  Método de procesamiento del color. Podrá leer información más detallada sobre los métodos de procesamiento del color en la descripción de la función ResourceCreate().

Valor devuelto

true en caso de éxito, de lo contrario, false.