TimeframeAdd

추적용 타임프레임을 추가합니다.

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // 타임프레임
   )

Parameters

period

[in]  추적할 타임프레임(ENUM_TIMEFRAMES 열거값으로부터).

반환 값

None.