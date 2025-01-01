DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertTimeframeAdd 

TimeframeAdd

Adiciona um timeframe para rastreamento.

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // timeframe
   )

Parâmetros

period

[in]  Timeframe (enumerador ENUM_TIMEFRAMES).

Valor de retorno

Nenhum.