TimeframeAdd

時間軸を追跡に追加します。

void  TimeframeAdd(
  ENUM_TIMEFRAMES    period        // 時間軸
  ）

パラメータ

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES enumeration).

戻り値

なし