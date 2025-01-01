ДокументацияРазделы
TimeframeAdd

Добавляет таймфрейм для контроля.

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // период
   )

Параметры

period

[in]  Период (из перечисления ENUM_TIMEFRAMES), который необходимо контролировать.

Возвращаемое значение

Нет.