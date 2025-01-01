DokumentationKategorien
Fügt einen Timeframe für die Überwachung hinzu.

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // Periode
   )

Parameter

period

[in]  Periode (aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES), die überwacht werden soll.

Rückgabewert

Nichts.