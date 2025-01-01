文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertTimeframeAdd 

TimeframeAdd

添加时间帧用于跟踪。

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // 时间帧
   )

参数

period

[输入]  时间帧 (ENUM_TIMEFRAMES 枚举)。

返回值

无。