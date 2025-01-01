DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertTimeframeAdd 

TimeframeAdd

Add a timeframe for tracking.

void  TimeframeAdd(
   ENUM_TIMEFRAMES    period         // timeframe
   )

Parameters

period

[in]  Timeframe (from ENUM_TIMEFRAMES enumeration) to be tracked.

Return Value

None.