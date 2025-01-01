ДокументацияРазделы
OnChartEvent

Обработчик события OnChartEvent.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // идентификатор события
   const long&   lparam,   // параметр события типа long
   const double  dparam,   // параметр события типа double
   const string  sparam    // параметр события типа string
   )

Параметры

id

[in]  Идентификатор события.

lparam

[in]  Параметр события типа long.

dparam

[in]  Параметр события типа double.

sparam

[in]  Параметр события типа string.

Возвращаемое значение

Нет.