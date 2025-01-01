DocumentaçãoSeções
CExpert 

OnChartEvent

Manipulador do evento OnChartEvent.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // event id
   const long&   lparam,   // long parameter
   const double  dparam,   // double parameter
   const string  sparam    // string parameter
   )

Parâmetros

id

[in]  ID do evento.

lparam

[in] Parâmetro do evento tipo long.

dparam

[in]  parâmetro do evento tipo double.

sparam

[in]  parâmetro do evento tipo string.

Valor de retorno

Nenhum.