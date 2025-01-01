DokumentationKategorien
OnChartEvent

Handler vom OnChartEvent-Ereignis.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // Ereignis-ID
   const long&   lparam,   // Parameter des Ereignisses vom Typ long
   const double  dparam,   // Parameter des Ereignisses vom Typ double
   const string  sparam    // Parameter des Ereignisses vom Typ string
   )

Parameter

id

[in]  Ereignis-ID.

lparam

[in] Parameter des Ereignisses vom Typ long.

dparam

[in] Parameter des Ereignisses vom Typ double.

sparam

[in] Parameter des Ereignisses vom Typ string.

Rückgabewert

Nichts.