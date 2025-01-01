ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertOnChartEvent 

OnChartEvent

OnChartEvent イベントのハンドラです。

virtual void  OnChartEvent(
  const int    id,       // Event ID
  const long&  lparam,   // long パラメータ
  const double  dparam,   // double パラメータ
  const string sparam   // string パラメータ
  ）

パラメータ

id

[in]  イベント識別子

lparam

[in] long 型のイベントパラメータ

dparam

[in]  double 型のイベントパラメータ

sparam

[in]  string 型のイベントパラメータ

戻り値

なし