OnChartEvent

OnChartEvent 이벤트 핸들러.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // 이벤트 id
   const long&   lparam,   // long 타입의 이벤트 파라미터
   const double  dparam,   // double 타입의 이벤트 파라미터
   const string  sparam    // string 타입의 이벤트 파라미터
   )

Parameters

id

[in]  Event ID.

lparam

[in] long 타입의 이벤트 파라미터.

dparam

[in]  double 타입의 이벤트 파라미터.

sparam

[in]  string 타입의 이벤트 파라미터.

반환 값

None.