MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertOnChartEvent 

OnChartEvent

事件 OnChartEvent 的事件处理器。

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // 事件 id
   const long&   lparam,   // 长整数型参数
   const double  dparam,   // 双精度型参数
   const string  sparam    // 字符串型参数
   )

参数

id

[输入]  事件 ID。

lparam

[输入] 长整数型事件参数。

dparam

[输入]  双精度型事件参数。

sparam

[输入]  字符串型事件参数。

返回值

无。