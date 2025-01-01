DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertOnChartEvent 

OnChartEvent

OnChartEvent event handler.

virtual void  OnChartEvent(
   const int     id,       // event id
   const long&   lparam,   // long type event parameter
   const double  dparam,   // double type event parameter
   const string  sparam    // string type event parameter
   )

Parameters

id

[in]  Event ID.

lparam

[in] Event parameter of long type.

dparam

[in]  Event parameter of double type.

sparam

[in]  Event parameter of string type.

Return Value

None.