ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийБазовые классы экспертовCExpertInitTrailing 

InitTrailing

Инициализирует объект трейлинга.

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // указатель
   )

Параметры

trailing

[in]  Указатель на объект CExpertTrailing или его потомка.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Примечание

Если параметр trailing будет равен NULL, то объект трейлинга будет проинициализирован базовым классом ExpertTrailing (который ничего не делает).