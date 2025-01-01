CExpertTrailing

CExpertTrailing, iz-sürme algoritmaları için bir temel sınıftır, arayüz sağlama dışında bir eylem gerçekleştirmez.

Nasıl kullanılır:

1. Bir iz-sürme algoritması hazırlayın;

2. CExpertTrailing sınıfının soyundan gelen bir iz-sürme sınıfı oluşturun;

3. Sınıfınızdaki sanal yöntemleri kendi algoritmanızı kullanarak yeniden tanımlayın.

Expert\Trailing\ klasöründe iz-sürme sınıflarının örneklerini bulabilirsiniz.

Açıklama

CExpertTrailing, iz-sürme algoritmalarıyla yapılan uygulamalar için bir temel sınıftır.

Bildirim

class CExpertTrailing : public CExpertBase

Başlık

#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertTrailing İlk nesil CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Sınıf Yöntemleri

Stop Emirleri için Değiştirme Koşullarının Denetimi virtual CheckTrailingStopLong Uzun pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler virtual CheckTrailingStopShort Kısa pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler