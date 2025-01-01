CExpertTrailing
CExpertTrailing, iz-sürme algoritmaları için bir temel sınıftır, arayüz sağlama dışında bir eylem gerçekleştirmez.
Nasıl kullanılır:
1. Bir iz-sürme algoritması hazırlayın;
2. CExpertTrailing sınıfının soyundan gelen bir iz-sürme sınıfı oluşturun;
3. Sınıfınızdaki sanal yöntemleri kendi algoritmanızı kullanarak yeniden tanımlayın.
Expert\Trailing\ klasöründe iz-sürme sınıflarının örneklerini bulabilirsiniz.
Açıklama
CExpertTrailing, iz-sürme algoritmalarıyla yapılan uygulamalar için bir temel sınıftır.
Bildirim

class CExpertTrailing : public CExpertBase
Başlık

#include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi
CExpertTrailing
İlk nesil
CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR
Sınıf Yöntemleri

Stop Emirleri için Değiştirme Koşullarının Denetimi


virtual CheckTrailingStopLong

Uzun pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler

virtual CheckTrailingStopShort

Kısa pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators