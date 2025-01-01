DokümantasyonBölümler
CExpertTrailing, iz-sürme algoritmaları için bir temel sınıftır, arayüz sağlama dışında bir eylem gerçekleştirmez.

Nasıl kullanılır:

1. Bir iz-sürme algoritması hazırlayın;
2. CExpertTrailing sınıfının soyundan gelen bir iz-sürme sınıfı oluşturun;
3. Sınıfınızdaki sanal yöntemleri kendi algoritmanızı kullanarak yeniden tanımlayın.

Expert\Trailing\ klasöründe iz-sürme sınıflarının örneklerini bulabilirsiniz.

Açıklama

CExpertTrailing, iz-sürme algoritmalarıyla yapılan uygulamalar için bir temel sınıftır.

Bildirim

   class CExpertTrailing : public CExpertBase

Başlık

   #include <Expert\ExpertTrailing.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

İlk nesil

CTrailingFixedPips, CTrailingMA, CTrailingNone, CTrailingPSAR

Sınıf Yöntemleri

Stop Emirleri için Değiştirme Koşullarının Denetimi

 

virtual CheckTrailingStopLong

Uzun pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler

virtual CheckTrailingStopShort

Kısa pozisyon parametrelerinin değişimi için koşulları denetler

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 