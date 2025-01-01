DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryStrategy ModulesBase classes for Expert AdvisorsCExpertInitTrailing 

InitTrailing

Initializes trailing stop object.

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // pointer
   )

Parameters

trailing

[in]  Pointer to CExpertTrailing class object (or its descendant).

Return Value

true - successful, otherwise - false.

Note

If trailing is NULL, the ExpertTrailing class will be used for initialization (it does nothing).