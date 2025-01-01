문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInitTrailing 

InitTrailing

츠작 손절매 객체를 초기화합니다.

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // 포인터
   )

Parameters

trailing

[in] CExpertTrailing 클래스 객체(또는 이의 자녀객체)에 대한 포인터.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

추적이 NULL이면, ExpertTrailing 클래스는 초기화에 사용됩니다(아무것도 하지않습니다).