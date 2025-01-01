ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertInitTrailing 

InitTrailing

トレール注文オブジェクトを初期化します。

virtual bool  InitTrailing(
  CExpertTrailing*    trailing=NULL,       // ポインタ
  ）

パラメータ

trailing

[in] CExpertTrailing クラスオブジェクトまたは派生オブジェクトへのポインタ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

trailing が NULL の場合は、ExpertTrailing クラスが使用され何の操作も発生しません。