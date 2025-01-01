DokumentationKategorien
InitTrailing

Initialisiert ein Trailing-Objekt.

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // Zeiger
   )

Parameter

trailing

[in]  Zeiger auf das CExpertTrailing-Objekt oder sein Kind.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Wenn der Parameter 'trailing' gleich NULL ist, wird das Trailing-Objekt durch die Basisklasse ExpertTrailing (welche immer nichts tut) initialisiert werden.