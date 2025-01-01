DocumentaçãoSeções
InitTrailing

Inicializa objeto Trailing Stop (arrastando o parar a perda) .

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // pointer
   )

Parâmetros

trailing

[in]  Ponteiro do objeto da classe CExpertTrailing (ou seu herdeiro).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

Se o trailing for NULL, a classe ExpertTrailing será usada e não faz nada.