MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertInitTrailing 

InitTrailing

初始化尾随停止对象。

virtual bool  InitTrailing(
   CExpertTrailing*     trailing=NULL,        // 指针
   )

参数

trailing

[输入]  类 CExpertTrailing 对象 (或其后代) 的指针。

返回值

true 如果成功, 否则 false。

注释

如果 trailing 为 NULL, 则 ExpertTrailing 类将被使用, 它什么也不做。