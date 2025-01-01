DokumentationKategorien
InitMoney

Initialisiert ein Objekt von Geldmanagement.

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // Zeiger
   )

Parameter

money

[in]  Zeiger auf das CExpertMoney-Objekt oder sein Kind.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.

Hinweis

Wenn der Parameter 'money' gleich NULL ist, wird das Geldmanagement-Objekt durch die Basisklasse CExpertMoney (welche immer Minimallot bietet) initialisiert werden.