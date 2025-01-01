CExpertMoney

CExpertMoney, para ve risk yönetimi algoritmaları için temel sınıftır.

Açıklama

CExpertMoney, para ve risk yönetim sınıflarının uygulanması için bir temel sınıftır.

Bildirim

class CExpertMoney : public CObject

Başlık

#include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertMoney İlk nesil CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Sınıf Yöntemleri

Korunan Veriye Erişim Percent "Risk yüzdesi" parametresini ayarlar Başlatma virtual ValidationSettings Ayarları denetler Alım-Satım Koşullarının Denetimi virtual CheckOpenLong Uzun pozisyon için hacim değerini alır virtual CheckOpenShort Kısa pozisyon için hacim değerini alır virtual CheckReverse Pozisyonun tersi için hacim değerini alır virtual CheckClose Açık pozisyonların kapatılma koşullarını denetler