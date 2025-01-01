DokümantasyonBölümler
CExpertMoney

CExpertMoney, para ve risk yönetimi algoritmaları için temel sınıftır.

Açıklama

CExpertMoney, para ve risk yönetim sınıflarının uygulanması için bir temel sınıftır.

Bildirim

   class CExpertMoney : public CObject

Başlık

   #include <Expert\ExpertMoney.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

İlk nesil

CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized

Sınıf Yöntemleri

Korunan Veriye Erişim

 

Percent

"Risk yüzdesi" parametresini ayarlar

Başlatma

 

virtual ValidationSettings

Ayarları denetler

Alım-Satım Koşullarının Denetimi

 

virtual CheckOpenLong

Uzun pozisyon için hacim değerini alır

virtual CheckOpenShort

Kısa pozisyon için hacim değerini alır

virtual CheckReverse

Pozisyonun tersi için hacim değerini alır

virtual CheckClose

Açık pozisyonların kapatılma koşullarını denetler

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators