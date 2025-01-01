CExpertMoney
CExpertMoney, para ve risk yönetimi algoritmaları için temel sınıftır.
Açıklama
CExpertMoney, para ve risk yönetim sınıflarının uygulanması için bir temel sınıftır.
Bildirim
class CExpertMoney : public CObject
Başlık
#include <Expert\ExpertMoney.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CExpertMoney
İlk nesil
CMoneyFixedLot, CMoneyFixedMargin, CMoneyFixedRisk, CMoneyNone, CMoneySizeOptimized
Sınıf Yöntemleri
Korunan Veriye Erişim
"Risk yüzdesi" parametresini ayarlar
Başlatma
|
virtual ValidationSettings
Ayarları denetler
Alım-Satım Koşullarının Denetimi
|
virtual CheckOpenLong
Uzun pozisyon için hacim değerini alır
virtual CheckOpenShort
Kısa pozisyon için hacim değerini alır
virtual CheckReverse
Pozisyonun tersi için hacim değerini alır
virtual CheckClose
Açık pozisyonların kapatılma koşullarını denetler
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators