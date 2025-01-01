文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertInitMoney 

InitMoney

初始化资金管理对象。

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // 指针
   )

参数

money

[输入]  类 CExpertMoney 对象 (或其后代) 的指针。

返回值

true 如果成功, 否则 false。

注释

如果 money 为 NULL, 则 CExpertMoney 类将被使用, 它使用最小手数。