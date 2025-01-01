ДокументацияРазделы
InitMoney

Инициализирует объект управления капиталом.

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // указатель
   )

Параметры

money

[in]  Указатель на объект CExpertMoney или его потомка.

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.

Примечание

Если параметр money будет равен NULL, то объект управления капиталом будет проинициализирован базовым классом CExpertMoney (который всегда предлагает минимальный лот).