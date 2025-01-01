문서화섹션
InitMoney

자금 관리 개체를 초기화합니다.

virtual bool  InitMoney(
   CExpertMoney*     money=NULL,        // 포인터
   )

Parameters

money

[in] CExpertMoney클래스 객체(또는 그것의 자녀객체)에 대한 포인터.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

자금이 NULL이면, CExpertMoney 클래스는 초기화에 사용될 것입니다(최소 로트 사용).